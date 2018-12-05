На Камчатке нашли тело ребёнка в запертой стиральной машине

В одной из квартир в Елизовском районе на Камчатке было обнаружено тело девятилетнего мальчика в запертой стиральной машине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Тело мальчика нашла мать, вернувшаяся с работы. По словам женщины, сын ранее уже несколько раз залезал в стиральную машину. В момент трагедии он находился дома один, а квартира была закрыта изнутри.

— С целью установления причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю.