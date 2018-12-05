Около 800 нелегальных мигрантов из Мексики задержаны на границе с США

Около 800 мигрантов пытались незаконно пересечь границу Мексики и США. Об этом рассказал директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен в интервью радио Formula.
Сообщается, что нарушителей остановили американские правоохранители. По данным телеканала Televisa, примерно 400 человек добровольно сдались властям США в районе города Эль-Пасо в штате Техас.
Других направили в новый лагерь для мигрантов в районе мексиканского города Тихуана. Некоторые решили уехать обратно домой.
Как ранее писал Лайф, беженцы обещали объявить голодовку ради того, чтобы получить убежище в США.
Напомним, тысячи мигрантов из Центральной Америки начали прибывать к границе Мексики и США в середине ноября. 25 ноября один из погранпереходов закрыли. На следующий день патруль США выстрелил в штурмующих границу беженцев гранатами со слезоточивым газом.
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