Около 800 нелегальных мигрантов из Мексики задержаны на границе с США

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Около 800 нелегальных мигрантов из Мексики задержаны на границе с США

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Фото: © Twitter/luis sinco‏

В лагере для вынужденных переселенцев в мексиканском штате Тихуана остаётся 2,5 тысячи человек.

Около 800 мигрантов пытались незаконно пересечь границу Мексики и США. Об этом рассказал директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен в интервью радио Formula.

Сообщается, что нарушителей остановили американские правоохранители. По данным телеканала Televisa, примерно 400 человек добровольно сдались властям США в районе города Эль-Пасо в штате Техас.

Других направили в новый лагерь для мигрантов в районе мексиканского города Тихуана. Некоторые решили уехать обратно домой.

Как ранее писал Лайф, беженцы обещали объявить голодовку ради того, чтобы получить убежище в США.

Напомним, тысячи мигрантов из Центральной Америки начали прибывать к границе Мексики и США в середине ноября. 25 ноября один из погранпереходов закрыли. На следующий день патруль США выстрелил в штурмующих границу беженцев гранатами со слезоточивым газом.

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