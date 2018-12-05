"Соглашение по климату ошибочно". Трамп прокомментировал беспорядки во Франции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с массовыми акциями протеста во Франции. По его мнению, президент Франции Эмманюэль Макрон и демонстранты согласились с позицией Штатов по Парижскому соглашению по климату.

— Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире, — отметил американский лидер в "Твиттере".

Трамп также добавил, что он выступает за улучшение экологической ситуации, но в то же время "американские налогоплательщики не должны платить за очистку загрязнений в других странах".

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение налогов на топливо из-за массовых беспорядков, которые привели к четырём жертвам.