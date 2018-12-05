По последним данным социологической группы "Рейтинг", свои голоса за Порошенко на грядущих выборах готовы отдать лишь 10 процентов избирателей.

Лидер Незалежной Пётр Порошенко выразил мнение, что в случае переноса президентских выборов на Украине победит президент РФ Владимир Путин.

— Если мы перенесём президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя — господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс, — цитирует Порошенко агентство Bloomberg.

Также он подчеркнул, что не видит во введении военного положения в 10 областях Украины с 29 ноября ничего плохого для соотечественников. Как отметил Порошенко, эта мера привела к "увеличению обороноспособности армии", а вовсе не к ограничению конституционных прав украинцев.

Напомним, лидер Незалежной ввёл военное положение в стране из-за инцидента в Керченском проливе. Сообщалось, что данный указ был направлен на отсрочку выборов президента. В России выразили уверенность, что провокация ВМС Украины в Чёрном море сделана в преддверии выборов, поскольку у Порошенко низкие рейтинги.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта следующего года. Как пишет РИА "Новости", по последним данным социологической группы "Рейтинг", свои голоса за Порошенко готовы отдать лишь 10 процентов избирателей.