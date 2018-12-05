В Венесуэле полностью отказались от старой валюты

В Венесуэле официально вышли из обращения старые денежные знаки, которые использовались после деноминации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральный банк страны.

Теперь единственной валютой Венесуэлы стал суверенный боливар, который был выпущен 20 августа текущего года после гиперинфляции сильного боливара.

Отмечается, что новая валюта должна была появиться ещё в начале лета, однако правительство перенесло деноминацию почти на три месяца.