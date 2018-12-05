Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины — видео

В Аргентине собака спасла футбольную команду от пропущенного гола, оказавшись на пути мяча в ворота.
Juventud Unida de Gualeguaychú goleaba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 3 a 0 y casi aumenta la ventaja luego de un error del arquero, que fue 'salvado' por otro guardameta muy especial.— UCSG Televisión (@ucsg_tv) 4 декабря 2018 г.
Se trata de un perro que se metió al campo de juego. pic.twitter.com/WTnBoNhsON
Курьёзный случай произошёл в игре третьего дивизиона между клубами "Хувентуд Унида Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилья Рамальо", передаёт телекомпания UCSG TV.
На видео видно, как голкипер хотел быстро выбить мяч на чужую половину поля, но ему помешал выставивший ногу соперник. В итоге футболист пробил по пустым воротам. Казалось, гола не миновать, однако резко на поле выскочила собака и преградила путь мячу.
Справедливости ради — гол и так не засчитали бы, поскольку ранее судья зафиксировал нарушение правил в штрафной, но геройство животного всё равно не осталось без внимания аплодировавших болельщиков.
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