Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины — видео

В Аргентине собака спасла футбольную команду от пропущенного гола, оказавшись на пути мяча в ворота.

Juventud Unida de Gualeguaychú goleaba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 3 a 0 y casi aumenta la ventaja luego de un error del arquero, que fue 'salvado' por otro guardameta muy especial.



Se trata de un perro que se metió al campo de juego. pic.twitter.com/WTnBoNhsON — UCSG Televisión (@ucsg_tv) 4 декабря 2018 г.

Курьёзный случай произошёл в игре третьего дивизиона между клубами "Хувентуд Унида Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилья Рамальо", передаёт телекомпания UCSG TV.

На видео видно, как голкипер хотел быстро выбить мяч на чужую половину поля, но ему помешал выставивший ногу соперник. В итоге футболист пробил по пустым воротам. Казалось, гола не миновать, однако резко на поле выскочила собака и преградила путь мячу.

Справедливости ради — гол и так не засчитали бы, поскольку ранее судья зафиксировал нарушение правил в штрафной, но геройство животного всё равно не осталось без внимания аплодировавших болельщиков.