Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины — видео

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Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины — видео

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В Аргентине собака спасла футбольную команду от пропущенного гола, оказавшись на пути мяча в ворота.

Курьёзный случай произошёл в игре третьего дивизиона между клубами "Хувентуд Унида Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилья Рамальо", передаёт телекомпания UCSG TV.

На видео видно, как голкипер хотел быстро выбить мяч на чужую половину поля, но ему помешал выставивший ногу соперник. В итоге футболист пробил по пустым воротам. Казалось, гола не миновать, однако резко на поле выскочила собака и преградила путь мячу.

Справедливости ради — гол и так не засчитали бы, поскольку ранее судья зафиксировал нарушение правил в штрафной, но геройство животного всё равно не осталось без внимания аплодировавших болельщиков.

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