Жители Ливии устроили акцию протеста против авиаударов США

Десятки жителей Ливии 4 декабря провели акцию протеста против авиаударов США по предполагаемым позициям террористической группировки "Аль-Каида"*. Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие заявили, что в ходе предыдущей операции 29 ноября представители Африканского командования Вооружённых сил США (Африком. — Прим. Лайфа) целились в мирных жителей. Представители этнического племени туарегов, проживающие на этой территории, призвали власти Ливии провести расследование, утверждая, что военные проводили обстрел населённого пункта.

Отмечается, что толпа, в которой были женщины и дети, держала транспаранты с надписями "Африком атаковал горожан", "Африком убивает наших сыновей".

Ранее Пентагон сообщил, что американские ВВС уничтожили 11 боевиков "Аль-Каиды" в районе Эль-Увейнат. В своём заявлении военные сообщили, что во время обстрела также были уничтожены три автомобиля, однако никто из гражданских лиц не пострадал.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.