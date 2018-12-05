У берегов Новой Каледонии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

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У берегов Новой Каледонии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

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Фото: © Flickr/gérard

У берегов заморской французской территории Новая Каледония произошло землетрясение магнитудой 7,6.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 153 километрах от города Тадин. Очаг находился на глубине десяти километров.

Отмечается, что спустя 12 минут специалисты зафиксировали афтершок магнитудой 5,9 недалеко от эпицентра первых толчков. Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

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