У берегов Новой Каледонии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

У берегов заморской французской территории Новая Каледония произошло землетрясение магнитудой 7,6.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 153 километрах от города Тадин. Очаг находился на глубине десяти километров.
Отмечается, что спустя 12 минут специалисты зафиксировали афтершок магнитудой 5,9 недалеко от эпицентра первых толчков. Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
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