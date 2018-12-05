Объявлен план "Сирена". В Москве ищут вооружённого автоматом сотрудника ВОХР

Мужчина 1957 года рождения вооружён автоматом Калашникова и двумя полными магазинами патронов.

В Москве объявлен план "Сирена" в связи с поиском сотрудника военной охраны, который покинул стратегический объект во Владимирской области и направился в столицу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в последний раз Юрия Петрова 1957 года рождения видели в Ленинском районе Подмосковья.

— Предположительно, он находится в столице, куда приехал на своей машине ВАЗ 2109 цвета чёрный металлик, — сообщил источник.

Отмечается, что мужчина вооружён автоматом Калашникова и двумя полными магазинами патронов.