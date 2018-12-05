Спецпрокурор Мюллер предложил отпустить экс-советника Трампа из-под стражи

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не стал требовать тюремного заключения для бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом говорится в соответствующем ходатайстве, поданном в суд округа Колумбия.
Мюллер считает "целесообразным и оправданным" вынести фигуранту дела о "российском вмешательстве" в американские выборы "более мягкий приговор, не подразумевающий тюремного заключения". Он рекомендовал суду отпустить Флинна из-под стражи, пояснив, что экс-советник Трампа заслуживает снисхождения за оказанное следствию содействие.
Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. В феврале того же года его советник Майкл Флинн ушёл в отставку из-за обвинений в контактах с послом РФ Сергеем Кисляком. Его обвинили в даче ложных показаний ФБР по "российскому делу". Сам Флинн позже признал себя виновным и согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером.
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