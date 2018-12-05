Спецпрокурор Мюллер предложил отпустить экс-советника Трампа из-под стражи

По мнению обвинителя, Майкл Флинн заслуживает снисхождения за оказанное следствию содействие.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не стал требовать тюремного заключения для бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом говорится в соответствующем ходатайстве, поданном в суд округа Колумбия.

Мюллер считает "целесообразным и оправданным" вынести фигуранту дела о "российском вмешательстве" в американские выборы "более мягкий приговор, не подразумевающий тюремного заключения". Он рекомендовал суду отпустить Флинна из-под стражи, пояснив, что экс-советник Трампа заслуживает снисхождения за оказанное следствию содействие.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. В феврале того же года его советник Майкл Флинн ушёл в отставку из-за обвинений в контактах с послом РФ Сергеем Кисляком. Его обвинили в даче ложных показаний ФБР по "российскому делу". Сам Флинн позже признал себя виновным и согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером.