Под Владимиром загорелся магазин "Дикси"

К ликвидации последствий возгорания были привлечены 13 единиц техники и 38 человек.

В городе Камешково Владимирской области в ночь на 5 декабря загорелось здание магазина "Дикси". Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, площадь возгорания составила почти 500 квадратных метров.

— Пострадавших нет, — уточняется в заявлении. — К ликвидации последствий пожара привлекались 13 единиц техники, 38 человек.

Информация о пожаре поступила около 02:12. Как сообщает РИА "Новости", в 03:19 пожар удалось локализовать, а в 03:34 сбить открытое горение. Обстоятельства происшествия выясняются.