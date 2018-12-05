Авария на Ставрополье унесла жизни четырёх человек

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Авария на Ставрополье унесла жизни четырёх человек

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Двое мужчин и две девушки погибли в ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

— По предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2107, — приводит РИА "Новости" текст сообщения.

В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки ВАЗ-2109. Отмечается, что водитель ВАЗ-2107 в этом году был лишён водительских прав.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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