Представитель столичного главка МВД подчеркнул, что план "Сирена" в городе не вводился.

В полиции опровергли сообщения о сбежавшем охраннике с автоматом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

— Никакого плана "Сирена" не вводилось, информацию о якобы сбежавшем с автоматом охраннике не подтверждаем, — сообщили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице объявлен план "Сирена" в связи с поиском сотрудника военной охраны, который покинул стратегический объект во Владимирской области.