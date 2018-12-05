Ведущим церемонии вручения премии "Оскар-2019" стал актёр Кевин Харт

Комик поблагодарил свою семью, друзей и фанатов за поддержку, а также пообещал сделать мероприятие особым и незабываемым.

Актёр Кевин Харт будет ведущим 91-й церемонии вручения наград кинопремии "Оскар", которая состоится в феврале 2019 года в театре Dolby в Голливуде. Об этом говорится в "Инстаграме" Киноакадемии США.

Харт также сообщил о предоставленной ему чести в соцсетях, написав, что очень счастлив. По словам артиста, он всегда верил, что однажды у него появится возможность стать ведущим "Оскара". Комик поблагодарил свою семью, друзей и фанатов за поддержку, а также пообещал сделать церемонию особой и незабываемой.

Актёр Кевин Харт стал популярен после ролей в третьей и четвёртой частях комедии "Очень страшное кино", а также в фильмах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: зов джунглей", "Думай как мужчина".