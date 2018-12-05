Почти сто человек эвакуировали из горящей школы в Иркутской области

Тушение осложняется отсутствием воды и прямого сообщения с районным центром через реку Лену.

В Иркутской области эвакуировали 96 человек в посёлке Алексеевск, где произошёл пожар. По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:30 по местному времени (06:30 мск).

— Пожар начался на втором этаже деревянного двухэтажного здания, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет.

Отмечается, что тушение осложняется отсутствием воды и прямого сообщения с районным центром через реку Лену. Для подвоза воды привлечена инженерная и вспомогательная техника местных предприятий.