На Украине решили приравнять инвалидов на колясках к велосипедистам

Кресла должны быть оборудованы светоотражающими элементами и внешними световыми приборами.

Верховная рада поддержала законопроект, согласно которому передвигающиеся по тротуару инвалиды-колясочники приравниваются к пешеходам, а по проезжей части — к велосипедистам. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

В законопроекте говорится, что лица на колясках имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода; ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине. При этом инвалидные коляски должны быть оборудованы светоотражающими элементами, а во время движения в тёмное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине — внешними световыми приборами.