Порошенко призвал Запад ввести против России "азовские санкции"

Лидер Незалежной также считает, что нужно нарастить присутствие НАТО в Чёрном и Азовском морях.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил западных партнёров за "мощную поддержку" в связи с инцидентом в районе Керченского пролива. Он пояснил в интервью Bloomberg, что имеет в виду сделанные лидерами ряда стран заявления.

— Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнёры делают жёсткие заявления, [президент РФ Владимир] Путин действует. Нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать, — отметил президент Незалежной.

По словам Порошенко, "действовать — не значит начинать войну". Он призвал Запад ввести против России "азовские санкции", а также нарастить присутствие НАТО в Чёрном море и, возможно, Азовском. Лидер Незалежной отметил, что Киев "пригласил бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность".

На вопрос о том, оказал ли инцидент в Керченском проливе влияние на экономику Украины или на готовность инвесторов вкладывать средства в страну, Порошенко ответил, несомненно, нет. Политик заверил, что в Незалежной "стабильная банковская система и стабильный валютный курс".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и и двинулись к Керченскому проливу. Вскоре суда были задержаны. На допросе украинские моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.