Ксения Бородина рассказала, как худеет к Новому году

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Ксения Бородина рассказала, как худеет к Новому году

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Телеведущая также продемонстрировала самую удачную, на её взгляд, позу для фотографий.

Ведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам, что уже начала худеть к Новому году. Главное, по её словам, отказаться от сладкого, мучного, колбасы и заставить себя не думать, что ты на диете.

— Лучшая поза для фото именно эта. Отказ от сладкого, мучного, колбаса. И у вас тоже так: как только я решаю не жрать и сбросить 2–3 кг, начинаю жрать. Только о еде и думаю. Короче, главное не произносить слово "диета", иначе срыв обеспечен, — написала Бородина на своей странице в "Инстаграме".

Поклонники стали отговаривать ведущую от подобной затеи. Как уверяют подписчики, Бородина и так выглядит прекрасно.

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