Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде в полдень и вечерний час пик

Уже в конце этой недели столица вернется в зимнюю сказку: снова похолодает и выпадет снег.

Ожидается, что сегодня в Москве будет идти ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в полдень и вечерний час пик. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— Интенсивность осадков будет слабой — за сутки около 1 мм. Вероятность их перехода в фазу ледяных дождей достигнет максимума в полуденные часы и вечерний час пик, — говорится в сообщении синоптиков.

В конце недели обещают похолодание. Синоптики отмечают, что температура воздуха будет немного ниже средних многолетних значений, а также в столице выпадет снег.