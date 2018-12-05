При пожаре в приюте для животных в Москве погибло около 40 зверей

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При пожаре в приюте для животных в Москве погибло около 40 зверей

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По данным МЧС, причиной пожара в приюте на улице Нижние Мневники стало замыкание проводки.

В ночь на среду, 5 декабря, на северо-западе Москвы сгорел приют для животных "Счастливый друг". Из огня вынесли более 20 животных, погибло около 40 зверей. Деревянная постройка, где содержались собаки, кошки и птицы, сгорела полностью, сообщает паблик Mash в "ВКонтакте".

— У нас содержались не только собаки и кошки, но и дикие животные, в том числе птицы, всего несколько десятков зверей и птиц. Так вот, всех "дикарей" мы спасли, пернатых тоже успели вынести. Мы экстренно перевозим животных в новое здание, — цитирует ТАСС администрацию приюта.

Несколько кошек во время ЧП убежали, при пожаре погибло не менее 40 животных — собаки и кролики.

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