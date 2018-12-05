Опубликована первая страница устава "новой украинской церкви"

Главой церкви будет не патриарх, а митрополит. Он будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев.

СМИ опубликовали первую страницу устава новой "единой церкви" Украины, который был утверждён Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27–29 ноября. По информации греческого агентства церковных новостей Romfea.gr, новая церковь может быть создана по модели Критской.

Критская же церковь — полуавтономная и подчиняется Константинопольскому патриарху, а её предстоятель носит титул архиепископа.

Отмечается, что главой новой церкви будет не патриарх, а митрополит. Он будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, "канонически избранных и рукоположенных". Кроме того, "украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула и не сможет без одобрения Константинопольского патриархата канонизировать святых.

Как писал Лайф, ранее сообщалось о том, что Константинополь решил полностью подчинить украинскую автокефальную церковь.