"Грубый ультиматум". Косачёв прокомментировал угрозы США выйти из ДРСМД

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"Грубый ультиматум". Косачёв прокомментировал угрозы США выйти из ДРСМД

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Константин Косачёв. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

По мнению сенатора, Вашингтон совсем не стремится сохранить действие этого договора.

Председатель Комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачёв считает грубым ультиматумом заявление госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Это грубый ультиматум, который США предъявили исключительно с одной целью: показать миру и своим союзникам, что, мол, это не они обрушивают важнейший столп международной безопасности, а, дескать, Россия отказалась его соблюдать, хотя ей дали шанс, — отметил Косачёв у себя на странице в Facebook.

Сенатор добавил, что об этом также свидетельствуют и слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что "у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора о РСМД", но альянс будет также готовиться к варианту его возможного прекращения.

Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе США откажутся от своих обязательств через 60 дней.

В Совфеде ранее также рассказали о нарушениях ДРСМД со стороны США.

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