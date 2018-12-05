Малобродского доставили в кардиоцентр из здания суда

По словам адвоката, фигурант дела "Седьмой студии" был вновь направлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Обвиняемый по делу "Седьмой студии" продюсер Алексей Малобродский вновь был госпитализирован из зала суда. Ему стало плохо в Мещанском суде Москвы. Фигурант дела был направлен в кардиоцентр имени А.Л. Мясникова.

— Вчера Малобродского госпитализировали в кардиоцентр имени Мясникова в тяжёлом состоянии, — приводит ТАСС слова адвоката Ксении Карпинской.

Сторона защиты попросила перенести заседание на 10 декабря.

Малобродского уже госпитализировали из здания суда в тяжёлом состоянии. Это случилось в мае этого года.

Напомним, в суде рассматривается дело о хищении более 130 миллионов рублей при реализации "Седьмой студией" проекта "Платформа". Кроме Малобродского на скамье подсудимых режиссёр Кирилл Серебренников, продюсер Юрий Итин, экс-сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум.