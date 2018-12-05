Это фиаско, братан! В Гатчине школьникам грозят отчислением за мемы про учителей

В созданном паблике в соцсети "ВКонтакте" героями публикаций чаще становились учителя биологии и химии.

Учителя Гатчинского лицея № 3 Ленинградской области написали заявления в прокуратуру на своих учеников, а также требуют их исключения из учебного заведения. Причиной стал паблик, созданный 12-летним лицеистом, в котором он с друзьями придумывал мемы про педагогов, сообщает сайт info24.ru

— Сын и ребята завели группу в соцсети "ВКонтакте", сделали несколько мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Это были абсолютно безобидные картинки. После того как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям, — сообщила изданию мама семиклассника Татьяна Кормина.

Мать 12-летнего создателя группы с мемами пригласили в школу, но вместо ожидаемой беседы с педагогом её довел до слёз целый педсовет из шести учителей, директора и психолога. Учителя говорили женщине, что она не мать, и уверяли, что ребёнку больше не место в этом учебном заведении.

Через месяц на комиссии по делам несовершеннолетних женщине заявили, что учителя химии и биологии написали заявление в прокуратуру по уже не существующей статье 130 УК РФ "Оскорбление", да и в любом случае уголовное наказание 12-летним детям не грозит. Даже в Министерстве образования родителям посоветовали не бояться угроз педсостава школы, потому что шутки в Интернете не могут являться причиной для отчисления. Несмотря на это, мать одного из создателей паблика всё же перевела сына в другую школу.