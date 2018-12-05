Порошенко назвал дату "Объединительного" собора церквей на Украине

Читайте также

Порошенко назвал дату "Объединительного" собора церквей на Украине

511

Петр Порошенко. Фото: ©РИА Новости

"Объединительный" собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в Киеве, утверждает президент Незалежной Пётр Порошенко.

— Он утвердит её устав, изберёт предстоятеля. Он состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, — заявил Порошенко во время выступления на Форуме местного самоуправления.

Как уже сообщалось, Пётр Порошенко рассчитывает до конца года добиться получения томоса об автокефалии для Украины. Но его вручают только предстоятелю "объединённой" церкви. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×