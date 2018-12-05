Клюнули на "повышение зарплаты". В Казахстане чиновники провалили проверку

Казахстанские госслужащие провалили учения по кибербезопасности, в ходе которых им разослали фейковые письма о повышении зарплаты. Об этом сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Тимур Шаймергенов.
По его словам, госслужащим отправили так называемые фишинговые письма с фейковой информацией о повышении зарплаты. Они были созданы на поддельных ресурсах, которыми любят орудовать мошенники для получения личных данных пользователей.
— В первый же день было открыто около шести тысяч писем госслужащими. На следующий день было выслано сообщение, что не стоит открывать сомнительные письма и необходимо быть внимательными. На второй день уровень упал на 60%, — рассказал замминистра.
Как отметил Шаймергенов, эксперимент выявил необходимость обучения работников госаппарата противостоянию хакерским угрозам.
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