В Волгограде из-за гололёда столкнулись сразу девять машин

В Красноармейском районе Волгограда произошло массовое ДТП из-за гололёда на дороге и несоблюдения дистанции. Столкнулись 9 машин, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.
— ДТП произошло на улице Лазоревой, несоблюдение дистанции и скользкая дорога. Водители 9 машин, которые столкнулись одновременно, самостоятельно зафиксировали повреждения, — сообщили в полиции.
Водитель первой машины при подъёме на мост резко затормозил, это и стало причиной аварий.
Ранее сегодня авария на Ставрополье унесла жизни четырёх человек.
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