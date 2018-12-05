В Волгограде из-за гололёда столкнулись сразу девять машин

Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции, скользкая дорога, а также резкое торможение одного из водителей.

В Красноармейском районе Волгограда произошло массовое ДТП из-за гололёда на дороге и несоблюдения дистанции. Столкнулись 9 машин, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.

— ДТП произошло на улице Лазоревой, несоблюдение дистанции и скользкая дорога. Водители 9 машин, которые столкнулись одновременно, самостоятельно зафиксировали повреждения, — сообщили в полиции.

Водитель первой машины при подъёме на мост резко затормозил, это и стало причиной аварий.

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