Захарова назвала военное положение ширмой для провокации в Донбассе

Не случайно на юго-восток перебрасываются существенные силы с прицелом на осуществление наступательных операций.

Киев, вводя военное положение, камуфлирует новую военную провокацию в Донбассе. Такое мнение на брифинге в среду высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию, — убеждена она.

По словам дипломата, очередной виток эскалации будет трактоваться официальным Киевом как некое "свидетельство" российской агрессии. В то время как на самом деле к линии разграничения в Донбассе власти Украины перебрасывают существенные силы с прицелом на осуществление наступательных операций.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны. Кроме того, на Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. А для остальных въезжающих россиян ввели обязательное собеседование.