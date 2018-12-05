Захарова назвала беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД

По словам Помпео, Вашингтон выйдет из соглашения в течение 60 дней, если Москва "не вернётся к выполнению соглашений".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными обвинения США в адрес России по поводу Договора о РСМД. Она напомнила, что Вашингтон так и не предоставил никаких доказательств.

— Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено, — заявила Захарова.

Как уже сообщал Лайф, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе США откажутся от своих обязательств через 60 дней.