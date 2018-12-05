ЦБ сократил 45% сотрудников банковского надзора

В регуляторе отметили, что кадровый состав ведомства сформирован из понимающих надзорные процессы работников.

Центробанк сократил 45% сотрудников, занимавшихся банковским надзором, по результатам реформирования этой функции. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила зампредседателя Банка РФ Ольга Полякова.

— Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами, — пояснила зампред ЦБ.

По словам Поляковой, к настоящему времени численность сотрудников банковского надзора составляет менее одной тысячи человек. Полякова подчеркнула, что кадровый состав ведомства сформирован из понимающих надзорные процессы работников. Она отметила, что в процессе централизации системы ЦБ смог обеспечить непрерывность деятельности и сохранить накопленные сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях.

Ранее Лайф писал, что главой Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ назначен Александр Полонский.