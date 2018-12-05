В России могут объединить "площадку" и "город" при сдаче экзаменов на права

В перспективе навыки водителей управлять машиной начнут проверять только в условиях реального дорожного движения.

МВД России планирует объединить при сдаче экзаменов на водительские права такие испытания, как "площадка" и "город". В начале 2019 года соответствующий проект постановления с изменениями будет внесён в правительство.

— В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, — приводит ТАСС сообщение пресс-центра ведомства.

Затем его направят для согласования в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, после чего уже в правительство. Ожидается, что это произойдёт в первом квартале следующего года.

Согласно документу, предусматривается проверка навыков вождения только в условиях реального дорожного движения.

Отметим, подобная инициатива обсуждается уже давно. В апреле Лайф сообщал, что предложение рассматривается в Министерстве образования и науки РФ.