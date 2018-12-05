Названы города, куда чаще всего летают российские бизнесмены

Первое место — за белорусской столицей. Популярными также оказались Лондон, Берлин, Пекин и Астана.

Минск стал самым востребованным зарубежным направлением среди российских бизнес-путешественников в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OneTwoTrip for Business.

Онлайн-сервис составил рейтинг самых популярных зарубежных городов для деловых поездок на основе спроса на перелёты.

За Минском следует Лондон, потом идёт Берлин. Замыкают пятёрку самых популярных для командировок городов Пекин и Астана.

Ранее была названа самая популярная страна у российских тревел-блогеров.