Названы города, куда чаще всего летают российские бизнесмены

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Названы города, куда чаще всего летают российские бизнесмены

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Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

Первое место — за белорусской столицей. Популярными также оказались Лондон, Берлин, Пекин и Астана.

Минск стал самым востребованным зарубежным направлением среди российских бизнес-путешественников в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OneTwoTrip for Business.

Онлайн-сервис составил рейтинг самых популярных зарубежных городов для деловых поездок на основе спроса на перелёты.

За Минском следует Лондон, потом идёт Берлин. Замыкают пятёрку самых популярных для командировок городов Пекин и Астана.

Ранее была названа самая популярная страна у российских тревел-блогеров.

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