Названы города, куда чаще всего летают российские бизнесмены

Минск стал самым востребованным зарубежным направлением среди российских бизнес-путешественников в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OneTwoTrip for Business.
Онлайн-сервис составил рейтинг самых популярных зарубежных городов для деловых поездок на основе спроса на перелёты.
За Минском следует Лондон, потом идёт Берлин. Замыкают пятёрку самых популярных для командировок городов Пекин и Астана.
Ранее была названа самая популярная страна у российских тревел-блогеров.
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