Валентина Петренко и её причёска покинули Совфед

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату. Об этом стало известно на заседании в среду. Петренко была членом Комитета по социальной политике. Помимо общественных заслуг широкую известность ей принесла невероятная фирменная причёска. В одном из интервью сенатору даже пришлось опровергать "инопланетное" происхождение её укладки: оказывается, при определённой структуре волос для сооружения "шедевра" достаточно нескольких шпилек.
На своём последнем заседании Петренко попрощалась с коллегами и поздравила их с наступающими праздниками.
В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала её одним из самых "ярких, инициативных и ответственных" сенаторов.
— А в 1994 году Валентина Петренко, будучи советником министра иностранных дел, вела переговоры с четырьмя бандитами, захватившими в Минеральных Водах около 30 человек — школьников и их родителей, выехавших на экскурсию в Ставрополь, за что впоследствии получила орден за личное мужество, — напомнила Матвиенко.
Как сообщает ТАСС, вместо Петренко представлять этот регион в Совфеде будет экс-депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк. Соответствующее постановление ранее подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.
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