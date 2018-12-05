Валентина Петренко и её причёска покинули Совфед

Сенатор, проработавшая в верхней палате с 2001 года, уже попрощалась с коллегами и поздравила их с наступающими праздниками.

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко, проработавшая в Совете Федерации 17 лет, покидает верхнюю палату. Об этом стало известно на заседании в среду. Петренко была членом Комитета по социальной политике. Помимо общественных заслуг широкую известность ей принесла невероятная фирменная причёска. В одном из интервью сенатору даже пришлось опровергать "инопланетное" происхождение её укладки: оказывается, при определённой структуре волос для сооружения "шедевра" достаточно нескольких шпилек.

На своём последнем заседании Петренко попрощалась с коллегами и поздравила их с наступающими праздниками.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала её одним из самых "ярких, инициативных и ответственных" сенаторов.

— А в 1994 году Валентина Петренко, будучи советником министра иностранных дел, вела переговоры с четырьмя бандитами, захватившими в Минеральных Водах около 30 человек — школьников и их родителей, выехавших на экскурсию в Ставрополь, за что впоследствии получила орден за личное мужество, — напомнила Матвиенко.

Как сообщает ТАСС, вместо Петренко представлять этот регион в Совфеде будет экс-депутат горсовета Абакана Валерий Усатюк. Соответствующее постановление ранее подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.