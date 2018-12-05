"Спасибо за труд". Госдума поздравила волонтёров с Днём добровольца

Читайте также

"Спасибо за труд". Госдума поздравила волонтёров с Днём добровольца

10

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам нижней палаты парламента с призывом поздравить волонтёров с Днём добровольца. Он отметил, что добровольцев нужно поблагодарить за их труд.

— Коллеги, давайте поздравим всех наших волонтёров, добровольцев с этим замечательным праздником, скажем им спасибо за их труд, — сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что этот год — 2018 — по указу президента нашей страны объявлен Годом добровольца и волонтёра.

Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). Лайф собрал 10 важных фактов о наших добровольцах. Подробнее читайте здесь.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×