Пушков объяснил, почему Помпео поставил ультиматум России

Читайте также

Пушков объяснил, почему Помпео поставил ультиматум России

25

Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Он уверен, что цель таких заявлений — переложить ответственность за разрыв договора о РСМД на Россию.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, который России поставил госсекретарь США Майк Помпео по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению Пушкова, американская сторона пытается возложить на Россию ответственность за разрыв соглашения.

— Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всём опять виновата Россия и поэтому они рвут договор, — отметил сенатор в "Твиттере".

Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе США откажутся от своих обязательств.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×