Пушков объяснил, почему Помпео поставил ультиматум России

Он уверен, что цель таких заявлений — переложить ответственность за разрыв договора о РСМД на Россию.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, который России поставил госсекретарь США Майк Помпео по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ультиматум Помпео - это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 4, 2018

По мнению Пушкова, американская сторона пытается возложить на Россию ответственность за разрыв соглашения.

— Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всём опять виновата Россия и поэтому они рвут договор, — отметил сенатор в "Твиттере".

Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе США откажутся от своих обязательств.