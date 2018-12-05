Пушков объяснил, почему Помпео поставил ультиматум России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, который России поставил госсекретарь США Майк Помпео по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ультиматум Помпео - это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 4, 2018
По мнению Пушкова, американская сторона пытается возложить на Россию ответственность за разрыв соглашения.
— Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всём опять виновата Россия и поэтому они рвут договор, — отметил сенатор в "Твиттере".
Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе США откажутся от своих обязательств.
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