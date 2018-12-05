От пены для бритья до колготок. Назван топ оскорбительных подарков на Новый год

При этом эксперты по этикету просят не обижаться на презенты, ведь на их выбор потратили и время, и деньги.

В качестве новогодних подарков не подходят колготки, сковородки и лосьоны для бритья, уверена эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она рассказала агентству "Москва", что не стоит приобретать в качестве презентов для своих близких.

— Для женщин самыми неинтересными и непривлекательными подарками принято считать стандартные парфюмерные наборы, колготы и сковороды. Для мужчин — галстуки, носки и лосьоны для бритья. Детям больше всего не нравятся в качестве новогодних подарков одежда и школьные принадлежности, — заявила эксперт по этикету.

Если же вам кто-то под ёлочкой всё-таки оставил такой презент, не стоит принимать его с упрёком, просит Элеонора Басманова. Ведь даритель, скорее всего, просто не знаком с этикетом, но при этом потратил время и средства на поиск и покупку подарка.

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