"Большого ума не надо". Захарова осудила Украину за разрыв договоров с Россией

По словам дипломата, в Киеве практически ежедневно устраивают истерику относительно уже расторгнутых соглашений и документов, которые они планируют аннулировать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для разрыва договоров между Киевом и Москвой "большого ума не надо", однако неизвестно, сможет ли Украина предложить правовую альтернативу для своих граждан.

По её словам, в Киеве официальные лица практически ежедневно устраивают "истерику относительно того, сколько соглашений, договоров, правовых актов с Россией они уже растоптали или разорвали, сколько разрывают в настоящий момент и сколько разорвут в будущем".

— Вы знаете, большого ума, чтобы, во-первых, делать подобные заявления, а во-вторых, разрывать, не надо, — заявила она журналистам.

Как отметила Захарова, основной вопрос заключается в том, "как дальше жить и есть ли у них какая-то альтернатива для своих граждан". Представитель МИД РФ пояснила, что имеет в виду правовой акт, который будет регулировать те самые отношения, которые нужны народам двух стран.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко внёс в Раду законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно тексту документа, отношения с Москвой предлагается расторгнуть с 1 апреля 2019 года.