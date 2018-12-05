Французская газета предположила, в чём сила Путина

Российский президент отлично знает географию, что его выделяет на фоне плохо разбирающихся в ней западных лидеров.

Успешность России на международной арене может объясняться особым качеством президента РФ Владимира Путина. Такое предположение сделал автор французской газеты "Фигаро" Лоран Шалар. По его мнению, это качество — отличные познания российского лидера в географии.

— Речь идёт о качестве лидера и, в частности, о его познаниях в такой важнейшей дисциплине, как география, — пишет Шалар. — По сути, успехи международной стратегии России во многом связаны с прекрасным пониманием географии Владимиром Путиным, который хорошо знаком с политической картой планеты и основными чертами каждой страны.

Журналист приводит несколько примеров. Так, в 2017 году Владимир Путин прервал выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, когда тот высказался о поставках свинины в Индонезию — мусульманскую страну.

Лоран Шалар считает, что Владимир Путин демонстрирует как высокий уровень советского образования, так и результат прохождения школы КГБ.

— В отличие от западных коллег, он никогда не отталкивается от принципа, что другие лидеры думают точно так же, как и он: он осознаёт связанную с культурой разницу в образовании и складе ума, — добавляет журналист.

Он называет президента РФ умелым стратегом и укоряет западных лидеров в незнании географии из-за плохого образования и полного отсутствия у них интереса к этому вопросу.