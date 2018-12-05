Парубий попросил Сенат США ввести новые санкции против России

Спикер украинского парламента также подчеркнул необходимость полного выполнения действующих ограничений в отношении нашей страны.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий попросил вице-президента США Майка Пенса ввести дополнительные энергетические и финансовые санкции против России после инцидента в Чёрном море. Как сообщается на сайте украинского парламента, Парубий направил Пенсу письмо, в котором призвал Сенат США к решительным действиям.

— В частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации, — говорится на сайте Рады.

Напомним, инцидент в Чёрном море произошёл 25 ноября, когда три украинских корабля нарушили границу России и двинулись к Керченскому проливу. Вскоре суда были задержаны, а на допросе украинские моряки признались в совершении провокации. Они были арестованы на два месяца. После этого Украина ввела военное положение на 30 дней в областях, имеющих выход к морю. Помимо того, на Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. А для остальных въезжающих россиян ввели обязательное собеседование.