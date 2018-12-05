В Кремле не стали комментировать идею о российских ракетах в Латинской Америке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценить предложения некоторых экспертов по размещению российских ракет на территории Латинской Америки, в том числе в Венесуэле.
— Мы не относимся к этой идее, — заявил журналистам представитель Кремля.
Отметим, что ранее The Wall Street Journal заявил, что Россия пытается нарастить влияние в Латинской Америке — причём речь идёт не только о Венесуэле, но и о Гватемале, — якобы предлагая "оружие, оборудование, обучение и технологии". Кроме того, западные специалисты обеспокоены возможностью создания российской военной базы на Кубе.
К слову, сегодня лидер Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву. Он анонсировал "очень важную встречу" с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что на переговорах в Москве стороны обсудят возможную финансовую помощь Каракасу и военно-техническое сотрудничество.
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