В Кремле не стали комментировать идею о российских ракетах в Латинской Америке

Слухи об этом появились на фоне визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят развитие торговых отношений и военно-техническое сотрудничество.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценить предложения некоторых экспертов по размещению российских ракет на территории Латинской Америки, в том числе в Венесуэле.

— Мы не относимся к этой идее, — заявил журналистам представитель Кремля.

Отметим, что ранее The Wall Street Journal заявил, что Россия пытается нарастить влияние в Латинской Америке — причём речь идёт не только о Венесуэле, но и о Гватемале, — якобы предлагая "оружие, оборудование, обучение и технологии". Кроме того, западные специалисты обеспокоены возможностью создания российской военной базы на Кубе.

К слову, сегодня лидер Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Москву. Он анонсировал "очень важную встречу" с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что на переговорах в Москве стороны обсудят возможную финансовую помощь Каракасу и военно-техническое сотрудничество.