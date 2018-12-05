В Кремле отказались реагировать на угрозы США из-за украинских моряков

Дмитрий Песков отметил, что на подобные заявления должно реагировать Министерство иностранных дел.

В Кремле не намерены реагировать на новые угрозы Соединённых Штатов в связи с арестом в России украинских моряков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Давайте Кремль не будет реагировать на заявления Госдепа. На заявления Госдепа реагирует МИД, — сказал Песков.

Напомним, ранее в Госдепе США пригрозили России "последствиями и болью" из-за ареста украинских моряков. Эти слова прозвучали от чиновника, который пожелал остаться неизвестным.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.