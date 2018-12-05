В Тольятти установили личность подозреваемого в нападении на женщин

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В Тольятти установили личность подозреваемого в нападении на женщин

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

В Тольятти, где за последнюю неделю было совершено два нападения с ножом на женщин, полиция установила личность подозреваемого. Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщает, что их мог совершать 22-летний Артём Сергеевич Семёнов.

Телеканалу "Губерния" ранее рассказали в полиции, что 20-летняя девушка и 46-летняя женщина были ранены ножом 30 ноября и 1 декабря. Обе пострадавшие, доставленные в больницу, описали схожие приметы злоумышленника.

<p>Подозреваемый: Семёнов Артём Сергеевич, дата рождения: 18.11.1996 года. Фото: <a href="https://xn--h1afipca2eya.63.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15159431" target="_blank">УМВД по городу Тольятти</a></p>

Правоохранительные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Артёма Семёнова, обратиться в полицию. Подозреваемый объявлен в розыск, возбуждено два уголовных дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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