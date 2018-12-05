На Алтае нашли диадему из бивня мамонта возрастом 50 тысяч лет

Древнейшие диадемы, по словам учёных, считаются очень редкой находкой во всём мире.

Крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет нашли археологи в знаменитой Денисовой пещере на Алтае. Об этом сообщает Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

— Обнаружен крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет, — говорится в сообщении.

Диадема была сломана ещё при использовании или через недолгое время после него. Она не украшена орнаментом, а значит, вряд ли была каким-то культовым украшением. По словам специалистов, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос.

Ещё ранее в Денисовой пещере нашли небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Это говорит о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы многие тысячелетия и, вероятно, самостоятельно их производили.

Младший научный сотрудник института Александр Федорченко отметил в сообщении, что древнейшие диадемы — очень редкая находка не только в Денисовой пещере, но и в мире.

А в Подмосковье ранее обнаружили череп мамонта с кладом внутри.