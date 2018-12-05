Песков о новых именах аэропортов: Мнение местных жителей без внимания не оставят

Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов. В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры.

В Кремле прокомментировали итоги проекта "Великие имена России" по переименованию российских аэропортов, которые вызвали споры в некоторых регионах страны. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что мнение местных жителей без внимания "никто не оставит".

При этом Песков не смог уточнить сроки подписания соответствующего указа главой государства.

— Разумеется, каких-то сроков в данном случае нет и быть не может. После того как эти все голосования будут завершены, тогда уже будут какие-то инициативы в плане формализации. Но что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет, — добавил представитель Кремля.

Напомним, что результаты конкурса "Великие имена России" были объявлены накануне. Россияне выбрали имена великих соотечественников для 42 аэропортов. Так, Шереметьево назовут в честь Пушкина, Домодедово — в честь Ломоносова, а воздушную гавань Красноярска — в честь Хворостовского. В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге будут организованы вторые туры. Полный список победителей конкурса ищите здесь.