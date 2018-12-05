Росгвардия и ФСБ разработали меры по усилению контроля за оборотом оружия

Президенту России Владимиру Путину представлен комплекс мер, направленных на усиление контроля за оборотом оружия. Он был разработан Росгвардией и ФСБ после резонансных происшествий в нашей стране, которые были в последние годы.
— Проведён масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, — рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
По словам Золотова, при разработке мер учитывалась, в частности, трагедия, произошедшая в керченском колледже.
Напомним, в октябре студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек и более 50 пострадали. Как писал Лайф, ФСБ после трагедии в Керчи предотвратила целый ряд нападений на школы.
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