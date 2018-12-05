Песков заявил, что критика из-за рубежа — не повод отпускать украинских моряков

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Песков заявил, что критика из-за рубежа — не повод отпускать украинских моряков

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Фото: ©Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Идущая из-за рубежа критика в адрес России по поводу инцидента в Керченском проливе — не повод для РФ отказываться от собственных законов в отношении нарушителей государственной границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Звучащая критика, разные, скажем так, эскапады и так далее — это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом, в отношении нарушителей государственной границы, — сказал Песков.

Он заверил, что предусмотренные законом процедуры будут выполняться.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.

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