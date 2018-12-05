В США назвали десять лучших фильмов 2018 года

Специальную награду получила драма "Рома", в центре сюжета которой — история обеспеченной семьи в Мексике начала 1970-х.

Американский институт киноискусства (American Film Institute) выбрал десять лучших фильмов, представленных в уходящем году. Список опубликован на сайте организации.

В десятку лучших вошли музыкальная драма "Звезда родилась" режиссёра Брэдли Купера, "Чёрная пантера" Райна Куглера и исторический фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. В топ также включили фильм ужасов "Тихое место" Джона Красински, а также "Восьмой класс" Бо Бёрнэма, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, "Чёрный клановец" Спайка Ли, "Дневник пастыря" Пола Шредера и драму "Зелёная книга" Питера Фаррелли.

Специальную награду AFI получила "Рома" мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона, которая была удостоена "Золотого льва" в Венеции. В центре сюжета драмы — история обеспеченной семьи в Мексике начала 1970-х.