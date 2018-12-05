Путин и Мадуро на встрече в Москве обсудят финансовую помощь Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро на переговорах в Москве обсудят возможную финансовую помощь Каракасу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Ситуация по-прежнему в экономической сфере остаётся сложной, хотя скромные признаки улучшения динамики всё-таки констатируются. В этой связи речь пойдёт о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы, — сказал представитель Кремля.

Песков поясняет, что именно для этого Мадуро и приехал в столицу. При этом он добавил, что речи о конкретной сумме не идёт. В свою очередь лидер Венесуэлы говорил, что едет в Москву на "очень важную" встречу с Владимиром Путиным.