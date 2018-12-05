Кремль не видит "прорывов" в расследовании дела о "российском вмешательстве"

Как отметил Песков, то, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание.

Кремль не видит прорывов в расследовании обстоятельств якобы российского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не знаем, какие там [в расследовании] могут быть прорывы... То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание. Мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений, — сообщил он журналистам.

По словам Пескова, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" не является приоритетной темой, на которую обращено внимание Кремля.