Польша получила антинаграду "Ископаемое дня"

Экологи возмущены тем, что руководство страны открыто поддерживает дальнейшее использование угля в энергетике.

Польше вручили антинаграду "Ископаемое дня" (Fossil of the Day), сообщает РИА "Новости". Её получают страны за деструктивное поведение на переговорах по экологии в рамках конференции ООН. Вручает премию международная коалиция Climate Action Network, объединяющая более 700 экологических групп.

Антинаграда Польше была присуждена за слова руководства страны о том, что она не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике.

Президент Анджей Дуда утверждает, что "использование угля не противоречит защите климата". Он объяснил, что выбросы углекислого газа в Польше падают, а угля стране хватит ещё на 200 лет.

— Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьёзность ситуации и климатического кризиса, — заявил директор "Greenpeace Польша" Богдан Пенкацкий.

Цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, которое было принято в 2015 году.

Ранее учёные Гарвардского университета пришли к выводу, что впрыскивание аэрозолей в атмосферу Земли для борьбы с глобальным потеплением с нынешним уровнем развития техники является слишком затратным.